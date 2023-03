Duitse minister van Volksgezondheid wil schade van coronavaccin laten onderzoeken

Nu de acute fase voorbij lijkt, wil Lauterbach zich richten op de Duitsers met aanhoudende klachten. Aanvankelijk pleitte hij alleen voor meer onderzoek en ondersteuning bij long covid, oftewel langdurige covid. Zondag kondigde hij in het journaal van ZDF-Heute aan dat ook de langdurige vaccinklachten onder de loep moeten worden genomen.

Vaccinatieschade

Vaccinatieschade moet sneller worden erkend, vindt Lauterbach. Hij voegde daaraan toe dat ernstige schade door het coronavaccin uiterst zeldzaam is. Volgens onderzoek van het gereputeerde Paul Ehrlich Institut gaat het om minder dan 1 op de 10.000 gevallen. Op 192 miljoen prikjes bij 64 miljoen Duitsers werden volgens onderzoek van de krant Frankfurter Allgemeine in dertien van de zestien deelstaten zo’n 6.600 schadedossiers ingediend. Het aantal erkende dossiers ligt op 284. Dat is goed voor één op 214.000 gevaccineerden. Volgens de minister is dat een onderschatting. Omdat het ziektebeeld steeds duidelijker wordt, moeten getroffenen in de toekomst sneller kunnen worden geïdentificeerd en geholpen, zegt hij.

“Dit is een programma dat ik zo snel mogelijk wil lanceren. Ik zit min of meer in de begrotingsonderhandelingen voor dat geld”, zei Lauterbach nog. In principe is de overheid verantwoordelijk voor eventuele klachten die door vaccinaties ontstaan. Maar de minister rekent op steun van de producenten. “Hun winsten waren exorbitant. En dus zou dat meer dan een mooi gebaar zijn.”

“Vaccinfanaat”

Het voornemen van Lauterbach zorgt her en der voor verbazing in de Duitse media. Tabloid Bild heeft het over een heuse pirouette. Lauterbach de ‘vaccinfanaat’, werpt zich nu op als redder van de vaccinslachtoffers. Bild wijst er fijntjes op dat Lauterbach in maart vorig jaar nog voor een algemene vaccinatieplicht pleitte en zich eerder moest corrigeren nadat hij had laten vallen dat de vaccins ‘vrij van bijwerkingen’ zijn.

Volgens oppositiepartij CDU is het hoogtijd dat Lauterbach middelen vrijmaakt. “Met zijn fatale uitspraak dat het vaccin ‘vrij van bijwerkingen’ was, bagatelliseerde hij de zorgen en angsten van de getroffenen. Nu is het zijn plicht om voor de nodige middelen te zorgen”, klinkt het.