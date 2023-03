Helft meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 135 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op voertuigen of aan haltes geregistreerd. Dat zijn er 45 meer dan de 90 meldingen in 2021, een stijging dus met 50 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) heeft opgevraagd.

Terwijl het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij De Lijn de voorbije jaren vrij stabiel was, was er in 2022 een duidelijke toename. Op een jaar tijd kreeg de openbaarvervoermaatschappij 45 meldingen meer, een toename van 50 procent.

De meeste van de 135 meldingen (78) hadden te maken met grensoverschrijdend gedrag op voertuigen van De Lijn. Opvallend is de toename van het aantal meldingen van ongewenste situaties aan haltes. Daar is sprake van meer dan een verdubbeling van 18 meldingen in 2021 naar 44 in 2022.

Volgens Vlaams parlementslid Schryvers lijken de cijfers aan te tonen dat er een grotere bereidheid is om grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. Al blijft het werkelijke aantal ongewenste situaties op het openbaar vervoer volgens haar “wellicht heel wat hoger”.

Drempel voor melding verlagen

De stap om effectief een melding te doen, is ook cruciaal. “Zo kunnen enerzijds de daders worden opgespoord, en krijgt anderzijds De Lijn ook meer betrouwbare cijfers en informatie over waar en wanneer zich incidenten voordoen”, aldus Schryvers.

De cd&v-politica suggereert om het mogelijk te maken via de app grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden. Dat zou de drempel volgens haar kunnen verlagen. “Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan een grote impact hebben op slachtoffers. We moeten er dan ook alles aan doen om het fenomeen een halt toe te roepen”, besluit Schryvers.