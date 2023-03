Gregg Berhalter keert mogelijk terug als Amerikaans bondscoach na affaire rond huiselijk geweld

De in opspraak gekomen coach Gregg Berhalter mag hopen op een terugkeer aan het hoofd van de Amerikaanse nationale voetbalploeg. Door een oude affaire rond huishoudelijk geweld had hij de functie na het WK in Qatar moeten neerleggen, maar volgens de Amerikaanse voetbalbond US Soccer is hij nu opnieuw “een kandidaat om bondscoach te worden”.

De 49-jarige Berhalter kwam onder vuur te liggen toen eind vorig jaar bekend werd dat er een melding was binnengelopen bij US Soccer over geweld door Berhalter tegen zijn toenmalige vriendin, vandaag zijn huidige vrouw. Hij zou haar in 1991 buiten aan een café hebben geschopt na een felle ruzie. De trainer kwam zelf met dat nieuws naar buiten omdat hij ermee gechanteerd werd en bekende schuld.

De Amerikaanse voetbalbond stelde een onafhankelijk advocatenbureau aan om de zaak uit te spitten en intussen werd het contract van Berhalter, dat op 31 december afliep, niet verlengd. Hij had de VS nochtans naar de achtste finales op het WK in Qatar geleid.

Enkele maanden na het opstarten van het onderzoek laat US Soccer weten dat er “geen juridische obstakels zijn” om Berhalter opnieuw aan te stellen. “Hij is dus kandidaat”, stelt de bond. Maar allereerst moet er een nieuwe sportief directeur worden aangeduid want die persoon superviseert alle nationale ploegen.