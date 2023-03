Alvaro Morata schenkt Atlético Madrid in extra tijd nog zege tegen middenmoter Girona

Atlético Madrid heeft op de 25ste speeldag van La Liga in extremis gewonnen van Girona. De wedstrijd leek lange tijd af te stevenen op een brilscore, maar Alvaro Morata maakte in de extra tijd er nog 0-1 van. Yannick Carrasco begon in de basis en mocht na 77 minuten rusten, collega-Rode Duivel Axel Witsel viel in de 81ste minuut in.