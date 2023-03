NEW YORK/BRUSSEL

Het onverwachte omvallen van de Amerikaanse banken SVB en Signature Bank doet beleggers panikeren en zorgt voor een schokgolf op de beurzen. Op de Brusselse beurs is alle winst van dit jaar in één klap uitgeveegd. Toch dreigt er volgens experts - in tegenstelling tot de grote bankencrisis van 2008 - voor de Belgische banken geen besmettingsgevaar.