AC Milan laat ook tegen laagvlieger punten liggen: invallers Charles De Ketelaere, Divock Origi en Zlatan Ibrahimovic kunnen tij niet keren

AC Milan heeft na de nederlaag tegen Fiorentina op de vorige speeldag nu ook tegen laagvlieger Salernitana punten laten liggen. De Rossoneri kwamen in het eigen San Siro niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Charles De Ketelaere en Divock Origi werden in het laatste halfuur nog samen met Zlatan Ibrahimovic in de wei gestuurd, maar ook dat trio kon het tij niet meer keren voor Milan.