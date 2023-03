Zuhal Demir valt tijdens het joggen nadat ze Jo Vandeurzen tegen het lijf loopt: “Ik was kwaad en dan loop ik sneller”

Vlaams minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft een stressvolle job en gaat dagelijks hardlopen om te ontspannen. Maar hoe bozer ze is, hoe harder ze loopt. Vorige week was ze erg kwaad na de mislukte onderhandelingen over het stikstofdossier toen ze plots CD&V’er Jo Vandeurzen tegenkwam. “Ik was nog heel kwaad van die onderhandelingen en dan liep ik sneller”, klinkt het in De tafel van vier. “En dan ben ik gevallen met een verstuikte enkel als gevolg.”