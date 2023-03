“Gevoelig koeler met buien die later op de dag mogelijk winters karakter kunnen hebben”

Dinsdagochtend zal er tussen 7 en 10 uur een regenzone van west naar oost over onze provincie trekken. Deze wordt gevolgd door een gestructureerde buienlijn welke ergens tussen 11 en 13 uur van noordwest naar zuidoost over Limburg zal schuiven.

Aan de achterzijde kunnen er nog enkele losse buien opduiken maar na 15 uur blijft het op de meeste plaatsen droog. De laatste buien kunnen een winters karakter krijgen omdat de hogere luchtlagen snel zullen afkoelen. ‘s Avonds blijft het droog met vaak brede opklaringen.

Op neushoogte loopt de temperatuur nog op naar een graad of 8. Dat is dus bijna 10 graden kouder dan 24 uur eerder het geval was want lokaal viel er op maandag 18°C te noteren. Tijdens intense buien kan het kwik zelfs tijdelijk beneden 5°C zakken.

Het blijft nog lange tijd stevig waaien met geregeld rukwinden tot 60 km/u. Tijdens de buien kunnen er lokale rukwinden tot 70 km/u voorkomen. Een uitschieter tot 80 km/u valt niet uit te sluiten boven de hoger gelegen delen in het zuiden van de provincie. Vanwege de vrij krachtige wind zal de passage van de buien snel verlopen. Na 17 uur wordt het rustiger.

In de nacht naar woensdag zakt de temperatuur tot dicht in de buurt van het vriespunt. Wanneer er dan nog buien vallen zou het bij een hoge neerslagintensiteit om dikke sneeuwvlokken kunnen gaan. Het is dus niet ondenkbaar dat het woensdagochtend regionaal wat witjes is.

