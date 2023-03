Patro trof dit seizoen al zeven keer raak in ‘Stijnen-time’: “Dit is geen toeval meer”

Felice Mazzu bracht enkele jaren geleden met Charleroi het begrip ‘Mazzu-time’ in de Belgische competitie. Gevolg van een opvallende reeks zeges die de Zebra’s telkens in de slotminuten afdwongen. In Eerste Nationale is leider Patro nu goed op weg om op haar beurt de term ‘Stijnen-time’ te ontwikkelen. Zondagnamiddag tegen OHL B dwong paars-wit immers al voor de zevende keer dit seizoen in de laatste minuten de zege af (1-2). “Van geluk kan je dan niet meer spreken”, stelt coach Stijn Stijnen terecht.