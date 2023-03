Plots alweer een Van den Bossche minder in ‘Familie’

Hanne Van den Bossche is al één van de anciens in de reeks. De actrice was amper 13 jaar toen ze in september 2006 begon bij de soap. Drie jaar later verliet ze Familie om voorrang te geven aan haar studies. Maar in 2012 keerde ze terug, en sindsdien heeft ze de rol elf jaar onafgebroken vertolkt. Het was Margot zelf die de makers vroeg om een tijdelijke exit te schrijven voor haar personage. De Lierse actrice had immers een aantal zaken op haar bucketlist staan, en had daarvoor wat tijd nodig. De voorbije maanden reisde ze naar Zuid-Afrika, waar ze getuige was op het huwelijk van haar beste vriendin, en maakte ze er een rondreis. Ze deed ook een poosje vrijwilligerswerk. Inmiddels is ze weer terug thuis en sinds kort staat ze weer op de set. Het betekent dat ze wellicht in juni opnieuw zal te zien zijn op televisie.

De scenaristen hebben bedacht dat Hanne met haar zoontje Gaston op retraite gaat naar Nepal. Tijdens de afwezigheid van Hanne zal haar appartement bewoond worden door Véronique. Die wordt sinds de dood van Koen geteisterd door waanbeelden en paniekaanvallen, en die situatie dreigt uit de hand te lopen.

