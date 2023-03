Belgische staat opnieuw veroordeeld voor naaktfouilles in het terreurproces

Het Brusselse hof van beroep heeft ons land veroordeeld voor de onwettige behandeling van de beschuldigden die momenteel terechtstaan op het proces rond de aanslagen van 22 maart 2016. Volgens het hof is er geen wettelijke basis voor de manier waarop de naaktfouilles op de verdachten worden uitgevoerd. Het hof is zelfs strenger dan de rechter in kortgeding en verbiedt nu ook de gecontesteerde ‘kniebuigingen’.