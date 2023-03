Diepenbeek

In de woning van Jos Van de Poel, die in 2018 overleed, zijn onlangs honderd schilderijen van zijn hand gevonden. Zijn nichten kwamen het huis in Diepenbeek, dat Jos jarenlang deelde met zijn intussen ook overleden zus Lia, opruimen. Nu willen kunstminnende dorpsgenoten zijn werk tentoonstellen.