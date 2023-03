Italiaanse Supercup wordt vanaf 2024 toegekend na minitoernooi met vier clubs

De Italiaanse Supercup wordt in 2024 toegekend na een minitoernooi met vier ploegen, naar het voorbeeld van het format dat sinds 2020 gebruikt wordt in Spanje. Dat heeft de Serie A maandag bekendgemaakt.

De vier uitgenodigde ploegen zijn de eerste twee van de Serie A en de twee finalisten van de Coppa Italia. Tot dusver speelden de landskampioen en de bekerwinnaar in een wedstrijd om de Supercup.

Het format met vier teams ligt op dit moment enkel nog maar vast voor de komende editie. “Over het format van de jaren nadien wordt beslist op een ander moment”, aldus een woordvoerder van de Serie A.

Vier van de zes komende edities van de Italiaanse Supercup, waaronder die in 2024 en 2025, zullen in Saoedi-Arabië plaatsvinden, kondigde de Serie A verder aan. Dat land ontving al drie edities sinds 2018, waarvan de laatste die in januari door Inter Milaan gewonnen werd tegen AC Milan (3-0).