Het grote asielakkoord van de federale regering is nog maar goed een halve week oud en de problemen steken al in veelvoud de kop op. In Sint-Joost-ten-Node heeft de politie een gebouw van de federale overheid omsingeld waar een zeventigtal asielzoekers zich heeft verschanst. En elders loopt de rechtse oppositie storm tegen de nieuwe noodopvang die er moet komen.