Limburgers maken zelf Harry Potterfilm

Nieuwerkerken

Nieuws uit de filmwereld want er is een negende Harry Potter film. Niet van Warner Brothers deze keer, maar van Limburgse fans die hun eigen versie van de verhalen van JK Rowling hebben gemaakt. Videograaf Luca Salvatore en co-regisseur Viktor Nevelsteen schreven een verhaal dat gebaseerd is op de wereldbekende boekenreeks. Met deze fanversie proberen ze zo een eerste stap te zetten in de filmwereld.