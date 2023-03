Weerman Frank Deboosere (64) zwaait volgende week al af door overschot aan vakantiedagen

Het zal toch even schrikken zijn voor de vele Vlamingen die al 36 jaar opstaan en gaan slapen met een weerpraatje van Frank Deboosere. Op maandag 20 maart rond halfacht presenteert hij zijn laatste weerbericht op Eén. Officieel moet hij pas met pensioen op 1 september, een maand na zijn 65ste verjaardag. Maar zijn afscheidstournee, zoals vorig jaar aangekondigd, eindigt al op maandag 20 maart. Na die datum is Deboosere er niet meer “met meer weer”, noch op Eén, noch op een radiozender van de openbare omroep. De weerman heeft zo veel vakantiedagen opgebouwd dat hij de deur van de Reyerslaan al vijf maanden voor zijn 65ste achter zich dichttrekt.

Onderbroek

Volgens ingewijden had de weerman zijn rit bij de VRT graag volledig uitgedaan. Maar Deboosere moest zijn vakantiedagen opnemen; uitbetalen kon niet. En dus gaat hij op zijn 64ste met pensioen en blijft de VRT vasthouden aan de grens van 65, zoals voor wielerjournalist Michel Wuyts en politiek journalist Linda De Win.

Radio 2-presentator Luc Verschueren, die Deboosere van 1990 tot 2004 te gast had in zijn populaire radioprogramma Ochtendkuren, vindt het jammer dat Deboosere moet vertrekken. “Frank is er altijd: ’s morgens, ’s avonds, in het weekend, in de vakantie. Volgens mij zit hij ’s morgen vroeg in zijn onderbroek de weerkaarten te bekijken. Mensen luisteren speciaal voor hem, kijken speciaal voor hem tv. Hij is een fantastisch product. Zo’n product gooi je niet weg.”

Armand Pien

Frank Deboosere volgde in 1987 Armand Pien op. Die hield het 37 jaar vol. Deboosere blijft op 36 jaar steken, maar Pien ging tot zijn zeventigste door. Bovendien kwam de ‘oerweerman’ niet dagelijks op radio en tv. Pien presenteerde rond de twintigduizend weerberichten, Deboosere een vijfvoud.

Omdat hij pas op 1 september officieel met pensioen gaat, zal Deboosere voor die datum nergens anders te zien of te beluisteren zijn. Zijn weerbericht voor onze krant loopt wel gewoon door, net als zijn weerbericht op zijn sociale media, waar hij honderdduizenden volgers heeft. Bij de VRT blijven Sabine Hagedoren en Bram Verbruggen op post en er is versterking op komt. Wie dat wordt, is nog niet bekend.

Eerbetoon

Bescheiden als hij is, wil Frank Deboosere de deur liefst in alle stilte achter zich dichttrekken. De openbare omroep ziet dat anders en zendt op 20 maart het programma Dank weerman Frank uit, meteen na zijn laatste weerbericht. Met archiefbeelden, zijn eigen woorden, die van weercollega’s Sabine en Bram, oud-collega’s Peggy De Meyer en Georges Küster, VTM-collega David Dehenauw, radiomakers, jeugdvrienden en medewerkers van Kom op tegen Kanker en de sterrenwacht. Ook Frank zelf komt aan het woord, met grote interviews wacht hij tot 21 maart.

Radio 2 neemt al op 18 maart afscheid met een uitzending van De Weekwatchers, waarin Deboosere voor het eerst de centrale gast is. Hij heeft bijna 33 jaar nagenoeg elke zaterdagochtend het weerbericht op Radio 2 gedaan.