Exclusief: onze ‘HBvL Provinciale Voetballer van het Jaar’ ontmoet Thibaut Courtois in Madrid

Afgelopen weekend trokken we met onze ‘HBvL Provinciale Voetballer van het Jaar’ helemaal naar Madrid. Jordy Hermans van Zonhoven United kreeg er ereplaatsen voor de match Real Madrid-Espanyol en had achteraf een exclusieve ontmoeting met Thibaut Courtois. “Mooi dat Thibaut me een gesigneerd shirt cadeau deed, daar ga ik op training toch eens mee stoefen”, lachte Jordy.