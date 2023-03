Wara zet in op duurzaam ondernemen

Genk

Een bedrijf dat inzet op duurzaamheid is Wara in Genk. Het warenhuis investeert in een ultrasnelle laadpaal van 300 kilowatt. Na vijftien minuten is de elektrische wagen volledig opgeladen. Daarnaast investeert het familiebedrijf ook nog in extra zonnepanelen zodat ze hun energiefactuur kunnen drukken.