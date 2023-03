Dieven breken in bij buurtwinkel Besma in Beverlo: voor meer dan 20.000 euro sigaretten weg

Zaakvoerder Yasin Sarder woont samen met zijn gezin in Beverlo op het Burgemeester Heymansplein, naast de winkel. “We baten ook de nachtwinkel aan de Koolmijnlaan in Beringen-mijn uit. Nadat ik de winkel in Beverlo rond 23 uur had gesloten, reed ik naar mijn vrouw die de nachtwinkel doet. Om 3 uur ’s nachts deden we de nachtwinkel dicht en reden we naar huis. Toen was er nog niets aan de hand”, aldus zaakvoeder Yasin Sarder.

Toen hij maandagochtend de winkel wilde opendoen, zag hij dat de deur openstond. “De dieven forceerden de voordeur. De cilinder van het deurslot braken ze langs de buitenkant in twee. En zo raakten ze binnen. We hebben sinds twee maanden een splinternieuwe voordeur laten plaatsen.”

Tabak

De dieven hebben zo goed als alle tabaksartikelen meegenomen. “In de winkel pikten ze alle sigaretten. Ook onze voorraad die van achter in de winkel stond, werd meegenomen. Die deur werd op dezelfde manier geforceerd. Eind vorige week werd mijn wekelijke bestelling pas geleverd. We zijn nog aan het tellen hoe groot de buit is. Maar nu al is duidelijk dat er voor meer dan 20.000 euro aan sigaretten werd gestolen. Zo’n 1.600 pakjes of meer dan 30.000 sigaretten. Op de grond vonden we een paar grote dozen tabak die normaal op de rek achter de kassa staan. Wellicht vergaten ze die. Ook het startgeld van 200 euro dat altijd in de kassa zit, is weg.”

Beelden

De eigenaar heeft de camerabeelden opgevraagd bij zijn beveiligingsfirma. “De dieven draaiden de camera die in de winkel hangt om zodat niet de hele winkel in beeld was. We zijn nog aan het wachten op de beelden. Hopelijk zijn de daders ergens herkenbaar in beeld. Weet je, ze hebben zelfs de pakjes van klanten opengescheurd. Ook daar weten we niet of er iets weg is. Het is niet te vatten.”

Beschoten

Maandagmorgen werd de lokale politie verwittigd. De eigenaar en zijn vrouw zijn boos. “Dit is niet de eerste keer dat we inbraken meemaken. Bijna tien jaar geleden werd mijn vrouw beschoten door een overvaller. Sindsdien laat ik haar ’s nachts nooit alleen. Ze heeft nog steeds veel schrik. En nu dit weer. Het is wreed dat ze hardwerkende mensen dit telkens aandoen. Rond de middag hebben de winkel heropend en zijn we sigaretten gaan halen onze andere winkel.”

De daders zijn voorlopig spoorloos. De politie is een onderzoek opgestart. (zb)