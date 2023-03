‘Blind getrouwd’-deelneemster Laura Lieckens gaat trouwen

“Technisch gezien is het van moeten, maar het is ook echt uit liefde.” Met een kwinkslag kondigt Lieckens op Instagram aan dat ze straks opnieuw gaat trouwen. Ze deelt er een gezinsfoto met haar partner Yorben, zoontje Enthe – van wie ze in augustus beviel – en Enthe, Yorbens dochter uit een vorige relatie. Lieckens pluskindje pronkt met een T-shirt waarop staat: “Wil je met onze papa trouwen?”

Over die vraag moest Lieckens naar eigen zeggen geen twee keer nadenken. “Hij schonk me de twee kostbaarste bezittingen in mijn leven en hij weet ook de bitch in mij te appreciëren. Dan kan je alleen maar ‘ja’ zeggen.”

Lieckens leerde haar kersverse verloofde kennen na haar Blind getrouwd-avontuur, waarin ze gekoppeld werd met Sonny. Dat huwelijk hield geen stand en Lieckens kreeg veel negatieve reacties te slikken. Die ervaringen goot ze destijds in een boek.