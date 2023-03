Adam Lallana (34) verlengt aflopend contract bij Brighton & Hove Albion

De 34-jarige Lallana speelt sinds de zomer van 2020 bij The Seagulls, waarvoor hij in 74 wedstrijden vier keer scoorde. Eerder was hij zes seizoenen actief bij Liverpool en won toen onder meer de Champions League (20219) en de Premier League (2020). Tussen 2013 en 2018 verzamelde Lallana 34 caps voor de Engelse nationale ploeg en hij maakte daarin drie goals. De aanvallende middenvelder was erbij op het WK 2014 en EK 2016.