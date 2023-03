Voormalig dubbelspecialist Bob Bryan gaat Amerikaanse Davis Cup-selectie leiden

“Een van de grootste Amerikaanse tennisspelers aller tijden zal het Amerikaanse Davis Cup-team naar het volgende hoofdstuk loodsen”, stelt de USTA.

Bob Bryan neemt de functie over van Mardy Fish. De 44-jarige Amerikaan vormde samen met zijn tweelingbroer Mike een van de beste duo’s in het dubbelspel. Hij won in zijn carrière 119 titels, waarbij 23 grandslams, en werd in 2012 in Londen olympisch kampioen.

“Ik ben extreem vereerd en nederig dat ik deze kans krijg”, zegt Bob Bryan. “Ik kijk er met veel passie naar uit om met de spelers, hun coaches en de federatie samen te werken om de Cup terug naar de VS te brengen.”

Bryan krijgt zijn vuurdoop in september wanneer de Amerikaanse mannen aantreden in de groepsfase van de Davis Cup finals.