Achraf Hakimi ondanks aanklacht voor verkrachting opgeroepen voor vriendschappelijke interlands met Marokko

“Hij is sereen, dat is het belangrijkste. Wij staan achter hem, er is het vermoeden van onschuld tot het tegendeel is bewezen”, zei Regragui tijdens de bekendmaking van zijn selectie voor de oefenwedstrijden van de Leeuwen van de Atlas tegen Brazilië (25 maart in Tanger) en Peru (28 maart in Madrid). “Wij en alle Marokkanen staan achter Ashraf.”

Hakimi werd een tweetal weken geleden door een 24-jarige vrouw van verkrachting beschuldigd. Het parket van Nanterre opende hierop een onderzoek naar de zaak en de voetballer werd verhoord. Vervolgens werd hij door een onderzoeksrechter aangeklaagd en onder gerechtelijk toezicht geplaatst. Volgens het slachtoffer liep een ontmoeting tussen haar en Hakimi bij de voetballer thuis in Boulogne-Billancourt volkomen uit de hand. Ze zegt dat ze er uiteindelijk in is geslaagd het huis te ontvluchten.

De rechtervleugelverdediger, een vaste waarde in de nationale elf, haalde op het WK in Qatar met Marokko verrassend de halve finale. Daarin was Frankrijk te sterk.

Ook Salah erbij

Ook Ibrahim Salah zit in de Marokkaanse selectie. De aanvaller werd deze winter door AA Gent verkocht aan Rennes. Voor Salah is het zijn eerste A-selectie. In november werd hij pas voor het eerst opgeroepen voor de Marokkaanse U23. Ook Bilal El Khannouss en Anas Zaroury zijn opgeroepen.