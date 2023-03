OPGELIJST. Wereldtopper Evenepoel en... Gilbert die Vingegaard de loef afsteekt: dit zijn de koningen van de korte rittenkoers

Met Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico eindigden zondag twee van de belangrijke kortere rittenkoersen van het wielerseizoen. Met respectievelijk Tadej Pogacar en Primoz Roglic waren er twee Sloveense winnaars. Wat blijkt: wereldkampioen Remco Evenepoel is de enige renner die de cijfers van die twee kan benaderen wanneer het op winst in de kortere meerdaagse wedstrijden aankomt. Tourwinnaar Jonas Vingegaard doet het dan weer veel minder goed. Een overzicht in vijf conclusies.