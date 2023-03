Waarom Union zijn Europese wedstrijd vanavond afwerkt in het stadion van… Anderlecht

Het ligt gevoelig bij de fans. Union Saint-Gilloise speelt donderdag zijn Europese match tegen Union Berlin in het stadion van rivaal Anderlecht. Waarom kiezen de Unionisten nu plots voor het Lotto Park en niet meer voor Den Dreef in Leuven zoals in de poules? Opmerkelijk genoeg ligt Felice Mazzu aan de basis van dit idee, maar ook de huurprijs en het vooruitzicht om 12.000 toeschouwers te ontvangen maakt het interessant.