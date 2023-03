Mechelen

Elkaar leren kennen via een datingshow op Eén, acht jaar later getrouwd op VTM. Dit is het unieke liefdesverhaal van Nabil Foki (42) en Els Boersma (37) uit Mechelen. “Hij was totaal niet mijn type”, lacht Els. Maar de aanhouder wint. “Ondertussen zijn we de trotse ouders van Gaston (6) en Jules (3)”, zegt Nabil trots.