De bal tegen de elleboog van STVV’er Taichi Hara die Mechelen een strafschop opleverde en de twee strafschopfases in Genk-Union: het begrip ‘hands’ was dit voetbalweekend voer voor uitgebreide discussies. Wanneer mag een ref nu fluiten voor handspel en wanneer niet? Uw krant dook in de reglementen voor opheldering.