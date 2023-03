Comeback kid Wout Bru (53) verovert na acht jaar opnieuw een Michelinster: “Het is en blijft het hoogste wat je kan bereiken’”

Acht jaar nadat hij zijn laatste Michelinster én vervolgens ook zaak achterliet in Frankrijk, heeft Wout Bru (53) opnieuw een ster beet. Voor Le Grand Verre in Durbuy, een zaak van Marc Coucke. “Ik zei anderhalf jaar geleden tegen Marc: ‘Komaan, laat ons nog één keer strijden voor een gastronomisch restaurant.’ Een ster halen is toch het hoogste wat je als kok kan bereiken? Zelfs op mijn 53ste doet het nog zeer veel met me. Ik ben hier maar wat fier op.”