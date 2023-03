Onze tv-tips: toekomstdromen, meesterwerk in zwart-wit en een tigerkidnapping

Schindler’s list

VTM3, di, 20.35u

Oskar Schindler is een hebberige Duitse zakenman die tijdens het Nazi-regime besluit om zijn fabriek te gebruiken als vluchtplaats voor Joden. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Schindler, die zo 1100 Joden van de gaskamers van Auschwitz wist te redden. Een van de grote meesterwerken van Steven Spielberg, overladen met filmprijzen. (tove)

Onder de radar

Een, di, 20.40u

De voorbije twee weken zag je de opleiding van de speciale eenheden van de Belgische federale politie. Vanaf nu duiken we 5 afleveringen lang in spannende verhalen die de dienst ooit meemaakte. Vanavond een tigerkidnapping in het Luikse dorpje Tilff die eind jaren 80 uit de hand liep. Een Franse gangster hield er met twee kompanen het gezin van een bankier gegijzeld. (tove)

Het Uur van de Wolf: Piano dreams

NPO2, di, 23u

De piano is een bijzonder populair instrument in China. Liefst 40 miljoen jonge mensen oefenen er elke dag uren aan een stuk om de allerbeste te worden. Deze documentaire volgt 3 jonge wonderkinderen wiens leven compleet in het teken staat van de piano, en die er alles voor over hebben om wereldberoemd te worden. En dat gaat niet over rozen. Als kijker leef je met hen mee. (tove)