De eenmansploeg in Tadej Pogacar: Sloveen zou op z’n eentje de vierde beste ploeg in het WorldTour-circuit zijn

Pogacar de rittenkaper

Impressionant, zo kan je de vertoning van de Sloveen tot dusver beschrijven. Tadej Pogacar behaalde dit seizoen al negen zeges, geen enkele renner op WorldTour-niveau doet beter. Nog meer: geen enkele renner komt in zijn buurt. Jonas Vingegaard en Primoz Roglic pakten er elk vier, zo komen de twee klassementsrenners van Jumbo-Visma samen nét niet op gelijke hoogte met Pogacar. Ook onze landgenoot Tim Merlier lukte al vier ritzeges.

Het Sloveense toptalent sloeg dit seizoen toe op drie plekken. Hij schreef eerst de Clásica Jaén Paraíso Interior op z’n naam, een eendagskoers van eerste categorie. Twee dagen later was het meteen weer prijs. Pogacar won de openingsrit in de Ruta del Sol, waarna hij er nog 2 ritwinsten aan toevoegde. Zo pronkte hij bovenaan het eindklassement. Vijf zeges in zeven koersen, niet slecht.

Maar de tweevoudig Tourwinnaar wil altijd meer, hij wil uithalen waar hij kan. Afgelopen week domineerde Pogacar nog maar eens in Parijs-Nice. Met drie ritzeges en de gele trui toonde de allrounder nog maar eens waarin hij op z’n eentje toe in staat is. Zo haalde de 23-jarige Sloveen dit seizoen al negen zeges binnen van de vijftien die z’n ploeg behaalde. In cijfers uitgedrukt is ‘Pogi’ goed voor 60% van die ritzeges.

Nog een indrukwekkend cijfer: Pogacar boekt net niet evenveel zeges dan alle Franse WorldTour-ploegen samen. Met Cofidis (4), Arkéa Samsic (3), AG2R-Citroën (2) en Groupama-FDJ (1) tellen de vier Franse teams samen tien zeges: Pogacar komt met z’n negen akelig dichtbij.

Sterker nog, als je Pogacar als eenmansploeg zou bekijken, staat de Sloveen vierde in het klassement met meeste aantal zeges dit seizoen. Enkel Jumbo-Visma (14), Soudal-Quick Step (12) en EF Education-Easypost (10) pakken meer zeges dan ‘eenmansploeg Pogacar’. Mogen we binnenkort spreken over UAE Team Pogacar?

Pogacar de puntenpakker

Het zal u dan ook weinig verbazen dat Pogacar de beste wielrenner ter wereld is. Dat bevestigt de UCI-ranking toch. De Sloveen staat daar met stip op één, Remco Evenepoel en Wout van Aert volgen op een behoorlijke afstand. Ook hier valt duidelijk op dat Pogacar op z’n eentje triomfeert terwijl Jumbo-Visma en andere ploegen meerdere pionnen kunnen uitspelen.

Zo staan er met Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Christophe Laporte drie mannen van Jumbo-Visma in de top 10. Adam Yates, de tweede hoogst geplaatste renner van UAE Team Emirates, staat pas op plek 30. Negenentwintig renners sprokkelden dus meer punten dan het nummer twee van de ploeg uit de Emiraten. Bijna bij geen enkele andere WorldTour-ploeg is het contrast tussen de nummers één en twee binnen de ploeg nog groter, behalve bij Astana, Movistar en Team DSM. Kleine kanttekening: die drie ploegen staan dan ook ver weg in het ploegenklassement van de UCI, terwijl UAE Team Emirates ook daar met stip op één staat. Dat maakt het allemaal nog een pak indrukwekkender.

Pogacar de rinkelende kassa

Een renner die veel wint, levert natuurlijk ook veel op. Na Parijs-Nice hield UAE Team Emirates net geen 34.000 euro over aan de triomf van Pogacar. De ploeg ging naar huis met meer dan een vierde van de totale prijzenpot. Wetende dat de winnaar van de rittenkoers 16.000 euro oplevert en een ritzege - Pogacar pakte er drie - ook nog eens telkens 4.000 aan dat potje toevoegt, kan je zeggen dat de Sloveen z’n ploeg op financieel vlak aardig geholpen heeft. Bijna de volledige prijzenpot die het team uit de Verenigde Arabische Emiraten binnenhaalde, werd door Pogacar gevuld.