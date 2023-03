147 hondjes nemen deel aan Europees kampioenschap schapendrijven in Pelt

Drie dagen lang kon je heel wat honden en schapen treffen in de Ballastsraat en op De Winner in Pelt. Daar organiseerde de Belgian Nursery een driedaags Europees kampioenschap schapendrijven met deelnemers uit 18 landen, waaronder ook acht Belgen.

De verste deelnemers voor het kampioenschap, waarbij het samenspel tussen hond en baasje centraal stond, kwamen uit Noorwegen en de Faeröer eilanden. De organisatie was in handen van de Limburgse nursery medeoprichter Roger Franssen (Overpelt). “Het weer zat helaas niet helemaal mee”, vertelt Roger. “Onze schuiltent ging vliegen, maar toch gaan we niet klagen. Schapendrijven is het samenspel tussen baasje en hond, in weer en wind.”

In drie dagen tijd namen maar liefst 147 honden deel aan het kampioenschap. Daarbij moesten ze een uitgelijnd parcours afleggen binnen een bepaalde tijd. Kevin Evans uit Zuid-Wales werd winnaar. Limburgers of Belgen kwamen niet in het hoofdstuk voor.

Voor medeoprichter Roger, die al 35 jaar in het vak zit, waren het hectische drie dagen. “Het is een hele organisatie”, aldus Roger. “Het verschil tussen amateurs en beroepsdrijvers is groot. Voor de Engelsen is het een heuse sport. Zij hebben daar de ruimte voor. Wij hebben nog een hele weg af te leggen en alles hangt vast aan veel regelgeving en vergunningen.” (path)