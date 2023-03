Franse vakbond CGT roept op tot staking in havens tegen pensioenhervorming

De vakbond CGT, een van de grootste in Frankrijk, heeft maandag opgeroepen tot een driedaagse werkonderbreking in de Franse havens, met een dag van “dode havens” op donderdag, in de strijd tegen het pensioenhervormingsplan van de Franse regering. “Op donderdag komt er de hele dag niets binnen en gaat er niets buiten”, aldus Serge Coutouris van de CGT, die eraan herinnerde dat de vakbond een meerderheid heeft in alle Franse havens, met uitzondering van die van Duinkerke.