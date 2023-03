De schade aan de winkel was aanzienlijk. — © IF

Landen

De krantenwinkel aan het station van Landen kreeg zondagavond laat opnieuw inbrekers over de vloer. Zij brachten heel wat schade toe en gingen aan de haal met sigaretten. “Dit is al de derde keer op korte tijd dat we dit moeten meemaken”, zegt Vincent Graindor met een diepe zucht.