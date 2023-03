Veerboot gezonken in Gabon: 6 doden, 31 vermisten

Bij de schipbreuk van een kleine veerboot in Gabon woensdagnacht zijn intussen al 6 dodelijke slachtoffers geteld. 31 mensen zijn vermist.

Nadat de veerboot met bestemming Port-Gentil was vertrokken in de hoofdstad Libreville, meldde de bemanning in de nacht van woensdag op donderdag tussen 3 en 4 uur dat de boot water maakte.

Het wrak is intussen gelokaliseerd. Mogelijk zal de dodentol daardoor de komende dagen stijgen. Tientallen familieleden van de vermisten en vele Gabonezen die hen komen steunen, hebben kamp opgeslagen op de kade van Port Môle, de handelshaven van de hoofdstad Libreville.