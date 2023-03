Palliovik steunt thuiszorgteam Kites met cheque van 45.000 euro

In ’t Pelterke werden de vrijwilligers van vzw Palliovik, een steunfonds voor zwaar zieke kinderen dat al 25 jaar bestaat, zaterdag in de bloemetjes gezet. Voorzitter Jaak Jacobs gaf er na 25 jaar de fakkel door aan Wilfried Custers.

“We doneren nu 45.000 euro aan Kites, de opbrengst van verschillende acties die we organiseerden”, vertelt uittredend voorzitter Jaak Jacobs, die na 25 jaar de fakkel doorgeeft aan Wilfried Custers. “Kites is verbonden aan het UZ Leuven en levert zorg op maat voor zieke kinderen en hun familie. In 25 jaar tijd hebben we met de inzet van velen zo al 1.023.000 euro kunnen schenken, een ongelooflijk bedrag. Palliovik blijft daarmee een belangrijke vzw voor het Thuiszorgteam dat heel wat geld in het laatje brengt voor de thuiszorg van palliatieve kinderen.”

Zaterdag was ook een belangrijk moment voor Palliovik. De ‘oude garde’ nam afscheid. Jaak Jacobs was 25 jaar voorzitter van de vzw en geeft nu de fakkel door aan Wilfried Custers. Die is ook voorzitter van de vzw InPelt en werkte in het verleden al nauw samen met Palliovik. Op 2 juni komt er een Palliovikquiz en op 18 en 19 november is er het tweedaags eetfeest in De Vranken (Herent). “Natuurlijk blijven we de hulp van onze vele vrijwilligers nodig hebben en appreciëren”, besloot nieuwe voorzitter Custers zijn voorstelling. (path)