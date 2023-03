Leerlingen Pieter Brueghel gidsen hun vriendjes en ouders door tentoonstelling

Grote-Brogel

Een tijdje geleden nam de werkgroep Isis in Grote-Brogel het initiatief om mini-gidsen op te leiden. “Doel is om een groep kinderen meer betrokken te krijgen bij een natuuronderwerp”, legt Kristine Zels van de werkgroep Isis uit. “Wanneer kinderen of volwassenen emotioneel aangesproken worden door iets in de natuur, zullen ze een bijdrage willen leveren om de natuur in stand te houden.”

De leerlingen van het vijfde leerjaar van basisschool Pieter Brueghel werkten zich de laatste weken in om te kunnen gidsen tijdens de tentoonstelling over de eik bij werkgroep Isis. Om te oefenen gidsten ze alvast voor hun vriendjes van het derde leerjaar. Maar zondag was de echte vuurproef: toen gaven de leerlingen ook een rondleiding aan hun ouders en grootouders. En dat deden ze allemaal heel goed. Sommige kinderen bloeiden helemaal open tijdens dit project. Ze zochten zelf nog wat extra materiaal om uit te leggen tijdens de tentoonstelling. “Het is ook mooi om zien hoe (groot)ouders nog veel oppikken over natuur”, zegt Zels. “Ze zijn dan ook zeer aandachtige luisteraars wanneer hun spruiten gids zijn.” (peb)

© peb