Dieven weg met oplegger van fruitbedrijf: harmonie verliest podiumwagen

Maandagochtend hebben dieven toegeslagen op de plantage van het fruitbedrijf Cox in de Kriekelstraat in Gingelom. Ze stalen een grote oplegger.

“Wij werkten zondagavond nog tot 18.30 uur in de plantage. Toen we vertrokken, stond hij er nog. Toen vader maandagmorgen de oplegger wilde halen, was die weg”, zegt Pieter Cox. Pieter is meteen toen hij het hoorde een tocht in de buurt gaan maken. Buiten enkele sporen die richting Attenhoven leidde, was van de wagen geen spoor meer te bekennen.

De aanhangwagen is 7 meter lang en 2,5 meter breed. Er kunnen 24 paloxen op. De oplegger kan aan drie zijden geopend worden om fruitpaloxen naar en van de plantages te transporteren en staat vol met publiciteit van Veiling Borgloon en Euburon.

Harmonie

Naast het fruitbedrijf Cox is ook de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Gingelom door de diefstal getroffen. “Een aantal personen uit onze familie is al vele jaren actief spelend lid van de harmonie. De harmonie maakt al jaren gebruik van de wagen als podium bij een aantal activiteiten en concerten. Wij meldde de diefstal bij de lokale politie en hopen dat de wagen snel wordt teruggevonden”, zegt Pieter. (jcr )

Ooggetuigen kunnen het anoniem melden op het nummer 011 701911 - Lokale Politie Sint-Truiden.