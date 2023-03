Michael Matthews twijfelachtig voor Sanremo na positieve coronatest

Michael Matthews (32) heeft positief getest op corona. Dat heeft de renner zelf meegedeeld via Instagram.

De Australiër van Team Jayco AlUla gaf zaterdag op in de voorlaatste etappe van Parijs-Nice en klaagde over een mindere conditie. Intussen is duidelijk waaraan zijn mindere prestaties te wijten zijn. Of Matthews zaterdag de start haalt van Milaan-Sanremo is niet duidelijk. De 32-jarige Australiër geldt al jarenlang als één van de outsiders voor de Italiaanse topklassieker. Bling stond al twee keer als derde op het podium en eindigde op tien deelnames al vijf keer in de top tien van Milaan-Sanremo. (gvdl)