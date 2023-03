Sint-Antoniusverkoop in Oudsbergen brengt 6.480 euro op voor vier goede doelen

Drie jaar lang was er geen Sint-Antoniusverkoop, maar de laatste editie werd een topeditie. Na afloop konden de Reengenoten maar liefst 6.480 euro verdelen over vier verenigingen.

“Deze 39ste editie van de Sint-Antoniusverkoop was een topeditie”, vertelt voorzitter van de Reengenoten Rik Hoogmartens. “Na drie jaar sparen werd er door de Meeuwenaren diep in de beugel getast en stevig geboden. Dat zorgde voor een schitterende opbrengst waarmee we de werking van de Ziekenzorg, het Rode Kruis, KVG Oudsbergen en De Tochtgenoten kunnen steunen.”

De hoge opbrengst is te danken aan een topbedrag voor het keramieken biggetje van Jef van Reinke, de vele geschonken vlees- en andere eetwaren en natuurlijk opbrengst van de echte varkenskop. “Met dank aan heemkring De Reengenoten en de vele vrijwilligers uit verschillende verenigingen”, zegt Rob Haex van Landelijke Gilde Meeuwen. “Een mooie traditie waar de hele Meeuwense gemeenschap elk jaar opnieuw naar uitkijkt.” (rdr)