Fons blaast 100 kaarsjes uit op dezelfde dag dat achterkleinkind Wout 10 wordt: “Maar één nulletje verschil, toch heel speciaal”

Fons D’Hooge werd geboren op 7 maart 1923 in Hamme. Na zijn opleiding aan de hogeschool en het behalen van zijn B1 diploma, gaat hij aan de slag als afdelingshoofd bij Philips in Leuven. In Kessel-Lo krijgt Fons samen met zijn eerste echtgenote Mieke vier dochters. Mieke overlijdt helaas op jonge leeftijd na een slepende ziekte. Fons neemt de zorg voor zijn vier dochters voor zijn rekening.

Op latere leeftijd start Fons met Engelse en Spaanse les aan de universiteit en maakt hij kennis met de Dilsense Carine Caris. Het klikt, ze trouwen en bouwen een nieuw leven op in Kessel-Lo. Reizen was hun leven. “Ze reisden samen naar Zuid-Amerika, maar organiseerden ook zelf reizen”, vertelt hun familie. “Een grote vriendenkring was belangrijk voor Fons en Carine.”

Fons en zijn familie op zijn 100ste verjaardag. — © rdr

Eén nulletje verschil

Fons is een overlever. Op 85-jarige leeftijd wordt er pancreaskanker vastgesteld. Dat hakte er zwaar in, maar hij heeft een sterke wil om te leven. Pas na een hersenbloeding beslissen Carine en Fons in 2015 om te verhuizen naar woonzorgcentrum Ter Meeuwen in Meeuwen. Carine overleed in 2017.

Communiceren is voor Fons inmiddels wat moeilijker door zijn verminderde gehoor, maar zijn positiviteit en gevoel voor humor heeft hij nog steeds. “Mosselen friet is zijn lievelingskost”, lacht het verplegend team van Ter Meeuwen. “En hij wil er zeker nog een paar jaar bij doen.”

Zijn 100ste verjaardag vierde Fons samen met familie en de bewoners van De Zilvermeeuw. Samen smulden ze van de verjaardagstaart. Ook burgemeester en schepenen waren aanwezig en overhandigden een geschenk. Achterkleinzoon Wout was erg fier: hij vierde zijn 10de verjaardag op de dag dat zijn overgrootvader 100 werd. “Slechts één nulletje verschil, maar wel heel speciaal”, lacht Wout trots.