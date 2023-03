Union-kapitein Teddy Teuma is klaar om verantwoordelijkheid te nemen als er donderdag opnieuw penalty’s komen: “Ze kunnen op mij rekenen”

Teddy Teuma en co. deden in Genk wat ze moesten doen. “Winnen was het belangrijkste, en dat hebben we gedaan.” — © BELGA

Met veel meer vertrouwen kan je niet naar het Lotto Park afzakken voor de terugwedstrijd van de Europa League. Union klopte zondagavond leider Racing Genk op eigen veld en nadert daardoor tot vijf punten van de Limburgers. En dat terwijl Union eigenlijk pas een dikke 50 uur voor de aftrap in Zaventem landde na zijn uitgelopen tripje in Berlijn. “Winnen was het belangrijkste, en dat hebben we gedaan”, blikt kapitein Teddy Teuma nog even terug op de wedstrijd tegen Genk. “Als we perfectionistisch zijn, kon het in balbezit zeker beter. Op dat vlak was het zeker niet onze beste wedstrijd. Maar er zat niet veel tijd tussen de wedstrijd tegen Genk en die in Berlijn, dus vermoeidheid speelde toch een rol”, aldus de 29-jarige Maltese international.

Union kreeg gisteren vrij, vanaf vandaag ligt de focus helemaal op de terugwedstrijd tegen Union Berlin. De heenwedstrijd was spectaculair: de Brusselaars kwamen drie keer op voorsprong, maar gaven die telkens weg. Pas in het absolute slot van de wedstrijd viel de Berlijns gelijkmaker. 3-3 zou enkele jaren geleden een ideale uitgangspositie zijn, maar sinds kort tellen uitgoals niet meer ‘dubbel’. “De regels zijn nu eenmaal zo, daar kunnen we niets aan veranderen”, maakt Teuma zich er niet druk om. “We moeten geen dingen zoeken om over te discussiëren. Een gelijkspel in Berlijn was een uitstekend resultaat. We beginnen de wedstrijd donderdag met 0-0, alles is nog mogelijk.”

Opnieuw penalty’s?

Bij een nieuw gelijkspel na 120 minuten zal Union opnieuw penalty’s moeten trappen. Tegen Antwerp ging dat helemaal fout in de halve finales van de Croky Cup. Simon Adingra en Teddy Teuma misten toen hun elfmeter. “Of ik opnieuw een penalty trap als het weer tot een strafschoppenreeks komt? Natuurlijk”, is Teuma duidelijk. “Missen hoort bij onze job, dat gebeurt nu eenmaal. Er is geen enkel probleem op dat vlak, ze kunnen op mij rekenen.”

Wil Union doorgaan naar de kwartfinales van de Europa League, moet het wel beter zien te doen dan in zijn vorige confrontaties die over twee wedstrijden werden afgewerkt. Tegen Rangers gaven de Unionisten een 2-0-voorsprong nog uit handen in de terugwedstrijd en wat er tegen Antwerp gebeurde weet u intussen al. Teuma: “Onze eerste twee heen- en terugwedstrijden verloren we inderdaad, al is dit nu wel compleet anders. Nu speelden we voor het eerst onze heenwedstrijd op verplaatsing in plaats van thuis, en we wonnen de heenwedstrijd ook niet. Dat is uiteindelijk misschien niet slecht: zo focussen we misschien minder op het vasthouden van een voorsprong.”