De onfortuinlijke Sam Bollen in het ziekenhuis. — © rr

De sportieve wedstrijd in tweede provinciale A tussen Hoeselt en Lanaken werd een kwartier voor tijd stopgezet na een horrorblessure voor Lanaken-aanvaller Sam Bollen. “Hij heeft in elk geval een dubbele beenbreuk opgelopen, maar we vrezen nog voor meer averij”, aldus een zwaar aangeslagen Kurt Czornyj.