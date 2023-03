Nóg chiquer en exclusiever: 21e editie van ‘HBvL Provinciale Voetballer van het Jaar’ wordt knaller van formaat

Op 26 mei 2023 is het weer zover! Met de nodige fierheid kondigen we onze 21ste editie van het gala van de ‘HBvL Provinciale Voetballer van het Jaar’ aan. Een avond die nog chiquer en exclusiever belooft te worden, op een nieuwe locatie.

Pascal Roosen. De IT’er uit Halen werd in het seizoen 2002-2003 onze allereerste ‘HBvL Provinciale Voetballer van het Jaar’. Wat we toen niet konden durven dromen, is toch werkelijkheid geworden. Ons unieke referendum is een begrip geworden binnen en buiten onze provinciegrenzen. Vorig jaar organiseerden we al de twintigste editie, tijdens dat jubileum maakten we met HBvL duidelijk dat niemand verder gaat voor het Limburgse voetbal dan wij.

FC Limburg op eerste rij

“Elk weekend staat HBvL op de eerste rij naast de Limburgse voetbalterreinen”, aldus Kristof Liberloo, chef sport van Het Belang van Limburg. “Niemand volgt de prestaties van alle clubs en spelers zo nauwgezet op als wij. Meer dan twintig voetbalcorrespondenten zijn er dag in dag uit mee in de weer. Alle nieuws, de verslagjes, de beste verhalen, ze zijn het snelst terug te vinden op hbvl.be. Met op zondagavond een unieke FC Limburg-nieuwsbrief, waarin het jongste nieuws van alle amateurreeksen tot en met vierde provinciale gebundeld wordt. Op onze website zenden we zelfs regelmatig een wedstrijd van het Limburgse voetbal uit, met professioneel commentaar. Al vaker horen we van clubs uit andere provincies dat zij jaloers zijn op hun Limburgse concurrenten, omdat in geen enkele provincie zoveel aandacht wordt besteed aan het regionale voetbal als in Limburg, dankzij Het Belang van Limburg. Daar zijn we heel trots op.”

Enige referendum dat telt

Ook dit jaar is de ‘HBvL Provinciale Voetballer van het Jaar’ het enige referendum dat echt telt in Limburg. Op vrijdag 26 mei is de nieuwe winnaar bekend. We gooien het deze keer over een andere boeg en maken de avond nog exclusiever en chiquer, voor alle genomineerden, hun partners en hun coaches.

Tal van bv’s feliciteerden Het Belang van Limburg vorig jaar met de organisatie van 20 jaar ’Provinciaal Voetballer van het Jaar’. — © RR

“We hebben hele mooie en zelfs onvergetelijke jaren beleefd in de Versuz”, aldus Indra Dewitte, hoofdredactrice van Het Belang van Limburg. “Voor de nieuwe editie trekken we naar een nieuwe en unieke locatie, die grandeur uitademt. Binnenkort maken we dit uitzonderlijke kader, waarin we het kruim van het provinciale voetbal zullen ontvangen, ook bekend. Het belooft een onvergetelijke en stijlvolle gala-avond te worden, met alle winnaressen en winnaars die door bekende topspelers en topcoaches in de bloemetjes gezet zullen worden.”

Bondscoach Ives Serneels reikte vorig jaar de prijs uit aan de beste vrouwen in eerste provinciale. — © luc daelemans

Even belangrijk als Courtois

Iedereen zal het gala van de ‘HBvL Provinciale Voetballer van het Jaar’ via live tekstupdates kunnen volgen op hbvl.be, met de knapste sfeerfoto’s en -video’s van alle aanwezigen, u zal zowel de genomineerden als de speciale gasten en de BV’s op die manier van dichtbij kunnen volgen.

“Voor ons zijn de provinciale voetballers even belangrijk als Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne”, aldus Piet Vandebroek, sponsoring manager bij Het Belang van Limburg. “Dat zijn niet alleen woorden, we tonen dat ook in daden. Want dit jaar gaan we nog verder, door alle laureaten bij de dames en de heren niet alleen een mooie trofee te overhandigen, maar ook een uitzonderlijke prijs mee naar huis te geven. Welke prijzen het precies zijn, dat blijft nog even geheim. (lacht)”

© luc daelemans