Rook uit verlichting in grond in Neerpelt: oorzaak kortsluiting

Pelt

Vrijdagavond is bij de brandweer een melding binnengekomen van een brand in de Kerkstraat in Neerpelt. Daar zou rook uit een van de lampen komen die in de grond zitten. Brandweer, politie en mensen van Fluvius kwamen ter plaatse. De elektriciteit werd even uitgeschakeld. Vermoedelijk ging het over een kortsluiting. De hinder duurde maar even. mm