Problemen met Silicon Valley Bank laten zich “heel beperkt” voelen in eurozone

De blootstelling van de eurozone aan de financiële gevolgen van het bankroet van het Amerikaanse Silicon Valley Bank is heel beperkt. Die boodschap hebben voorzitter Paschal Donohoe van de Eurogroep en verscheidene ministers van Financiën van eurolanden maandag uitgestuurd voor aanvang van hun treffen in Brussel.

“We hebben in Europa een zeer sterk regelgevings- en afwikkelingskader, maar uiteraard roepen bancaire ontwikkelingen als deze vragen op, en uiteraard zullen we die vandaag bespreken in de Eurogroep”, zo verwees Donohoe naar de al langer geplande bijeenkomst van de ministers in Brussel.

“Vanuit Europees perspectief bevinden we ons in een goede positie. We hebben het voorbije decennium ons regelgevingskader sterk aangepast. We kunnen opvolgen en reageren op de ontwikkelingen indien dan nodig zou zijn”, zo vervolgde Donohoe. De Ier sprak zijn vertrouwen uit dat “we in staat zijn om dit soort risico’s te beheren”.

Perspectieven

Volgens Donohoe zal bekeken worden hoe verzekerd kan worden dat de techsector kan blijven groeien en zijn perspectieven niet aanzienlijk aangetast worden. “Ik denk dat ons bancair systeem in Europa het risico in de Europese en wereldwijde techsector zeer goed doorgrondt en de juiste maatregelen heeft om dat risico te beheren en in de toekomst aan te pakken”, besloot de Eurogroepvoorzitter.

Eurocommissaris voor Economische Zaken Paolo Gentiloni verzekerde eveneens dat het omvallen van Silicon Valley Bank geen beduidende risico’s voor het Europese financiële systeem stelt. “Er is geen rechtstreekse besmetting. We moeten mogelijke onrechtstreekse impact in de gaten houden, maar voor het ogenblik zien we geen betekenisvolle risico’s”, verklaarde de Italiaan, die zijn waardering uitsprak voor de reactie van de Amerikaanse autoriteiten.

Sussende taal

Ook minister Vincent Van Peteghem en verscheidene ambtgenoten spraken sussende taal over de blootstelling van hun nationale banksector. “Momenteel hebben we geen aanwijzingen dat er een risico bestaat dat dit impact heeft op onze Belgische banken, maar we houden de situatie uiteraard nauwgezet in de gaten”, zei hij. De minister beklemtoonde het belang van het Europese en nationale regelgevingskader. “Dat helpt uiteraard ook om het vertrouwen in het banksysteem te behouden”.

Silicon Valley Bank, vooral actief als bankier van techbedrijven, ging vorige week overkop. Het gaat om de grootste faling van een Amerikaanse bank sinds de financiële crisis van 2008. Ook Signature Bank en Silvergate Bank gingen nadien onderuit. Het nieuws stuurde maandag de aandelenbeurzen flink lager, ook in Europa. Beleggers vluchtten massaal naar veilig geachte overheidsobligaties.

Dat de saga een impact zou hebben op de koers van aandelen van Europese banken was volgens Gentiloni “voorspelbaar”. “Dat is één zaak. Beoordelen of er een echt risico op besmetting is, is een andere zaak”, besloot de Eurocommissaris. De Franse minister Bruno Le Maire drukte op zijn beurt de beleggers op het hart dat de situatie in de Verenigde Staten en Europa heel verschillend is. “Kalmeer en kijk naar de realiteit”, zo luidde zijn advies.