Griekenland vraagt Alstom om installatie van beveiligingssystemen op spoor te versnellen na treinramp

Zo’n twee weken na de frontale botsing tussen twee treinen in Griekenland, waarbij 57 doden vielen, zijn treinen in de regio nog steeds geblokkeerd. De regering had nochtans beloofd dat een herneming van het treinverkeer voor het eind van de maand zou gebeuren.

De contracten voor de modernisering van de systemen van telegeleiding, die toelaten dat spoorverkeer via informaticasystemen wordt beheerd, werden de voorbije jaren al getekend tussen Alstom en OSE, de Griekse maatschappij die het spoorwegverkeer beheerd.

Het ongeval van 28 februari wordt voornamelijk toegeschreven aan een fout van de stationschef in Larissa, de stad die vlak bij de plaats van de botsing ligt. De stationschef werd in beschuldiging gesteld en aangehouden. “Door het ongeval werd duidelijk dat de OSE onverschillig was omtrent het onderhoud en de werking van haar netwerk”, erkent een regeringswoordvoerder.