Waar eet … Loredana Falone? “Hier waan ik me onmiddellijk in la bella Italia”

La Cantina Italiana in Heusden-Zolder

“Hier kom ik al van jongs af aan, samen met mijn ouders en familie, dus ik ben er eigenlijk een beetje kind aan huis. (lacht) De pizza’s zijn subliem, voor mij dé allerbeste. Ze worden gebakken in een steenoven en de ingrediënten zijn altijd supervers. Daarnaast is de sfeer gezellig en huiselijk. Kortom: je waant je onmiddellijk in la bella Italia.”

Eikenstraat 36 in Heusden-Zolder. Open: ma, do, vrij en zo 12-14.30 uur en 17-21 uur, za 17-21 uur. Info: www.lacantinaheusden.be

© La Cantina Italiana

Entrepôt del Tartufo in Hasselt

“Een heerlijk restaurant, gelegen in een oud pakhuis in Hasselt. Mijn lievelingsgerecht? Dat zijn de tagliolini met zwarte truffel. Voor het serveren wordt de pasta door de binnenkant van een Parmezaans kaaswiel gedraaid. Echt héél goed! Een streling voor de smaakpapillen.”

Hemelrijk 22 in Hasselt. Open: ma, do en vrij 12-14 uur en 18-22 uur, za en zo 18-22 uur. Info: www.entrepotdeltartufo.com

© Entrepôt del Tartufo

La Posta in Genk

“Weer Italiaans, I’m sorry. (lacht) Maar ook dit is één van onze favoriete adresjes als we in Limburg zijn. Héél huiselijk en heerlijk tafelen. Je gaat ook altijd met iets lekkers naar huis, want het restaurant is ook een kruidenierswinkel gevuld met lekkere Italiaanse producten.”

Vennestraat 110 in Genk. Open: di t.e.m. vrij 10.30-23 uur, za 10-23 uur, zo 11-23 uur. Info: https://lapostacasapaglia.be/

© La Posta

Les Mecs in Hasselt

“Franse en Belgische keuken in alle eenvoud. Ik ben er zelf nog niet geweest, maar het werd me al zo vaak aangeraden dat ik er dringend eens naartoe moet! Ik hou sowieso van beide keukens, dus het staat dus zeker op mijn culinaire bucketlist.”

Heldenplein 10 in Hasselt. Open: di t.e.m. za van 11-23 uur. Info: https://www.facebook.com/lesmecshasselt/

© Luc Daelemans

Bistrôt Le Ciel in Lanaken

“Een van de restaurants van het gekende La Butte aux Bois. Het interieur is prachtig en de Frans-Belgische keuken met wereldwijde invloeden is werkelijk hemels, zoals de naam het zelf al zegt. Zeker een aanrader voor een date night.”

Paalsteenlaan 90 in Lanaken. Open: elke dag 12-17 uur en 18-21 uur. Bites en aperitief kunnen van 11-23 uur. Info: https://labutteauxbois.be/

