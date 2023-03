“Ik heb het geprobeerd. Ooit, één keer. Toen ik zestien jaar was, heb ik een jongen gepijpt.” In Viva la feta doet acteur Wim Willaert een jeugdig avontuurtje uit de doeken. Ook presentator Otto-Jan Ham heeft in zijn jongere jaren zijn seksualiteit afgetast. Komt dat veel voor bij jongens? En vertelt dat per se iets over je geaardheid? Vlaamse seksuologen leggen uit.