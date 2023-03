Vrouw van in opspraak geraakt NOS-sportanker stapt op als voorzitter van meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

Tom Egbers (links) kwam in opspraak na een artikel in De Volkskrant. — © MARIO NAP

De vrouw van NOS-sportanker Tom Egbers, Janke Dekker, stapt op als voorzitter van meldpunt Mores. Jarenlang kwam zij op voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in onder andere de Nederlandse media, maar nu kwam haar man zelf in opspraak door wangedrag op de redactie.

Sinds 2018 is Dekker voorzitter van Mores, het Nederlandse meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de podiumkunsten, televisie- en filmsector. Toen de schandalen bij The voice of Holland en De wereld draait door uitkwamen, sprak zij met Nederlandse media over het aantal meldingen en nam ze het in talkshows op voor de slachtoffers.

Zo zei Dekker in talkshow Op1 dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland zeker wel een melding gemaakt hebben, maar niet gehoord werden. Daar uitte ze ook kritiek op, want werkgevers hebben een wettelijke plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor iedereen. Nadat het schandaal bij De wereld draait door uitkwam, wees ze ook op het belang dat iedereen de ruimte krijgt om wangedrag te melden.

Wangedrag echtgenoot

Maar vrijdag bleek dus dat haar man Tom Egbers zich bij NOS Sport ook schuldig gemaakt zou hebben aan grensoverschrijdend gedrag. Hij zou, volgens De Volkskrant, een stagiaire in 2009 hebben bestookt met sms’jes. Uiteindelijk ging zij in op de verleidingspogingen van Egbers. Volgens de melding die zij bij de hoofdredactie maakte, kusten ze een aantal keer, maar bleef het daarbij.

NOS-presentator Tom Egbers kwam onlangs in opspraak door grensoverschrijdend gedrag. — © Jerry Lampen

Toen zij ermee stopte, zou Egbers haar gepest hebben. Volgens De Volkskrant noemde hij haar in het bijzijn van collega’s “de as van het kwaad”, “het vergif” en “serpent”. Als zij langsliep, zou hij gebaren dat hij iemands keel doorsneed. De hoofdredactie van de NOS zou in gesprek gegaan zijn met Egbers, maar dat veranderde volgens de krant niks. Het pesten ging door, tot de vrouw vertrok op de redactie.

“Aantal onjuistheden”

Zondag meldde Dekker dat ze per direct opstapt als voorzitter van meldpunt Mores. Ze legde eerder dit jaar haar taken al neer, maar die zou ze in april weer oppakken. Volgens Mores had dit niks te maken met het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag dat liep bij de NOS, waar haar man werkt.

In een verklaring zegt Dekker dat ze “een aantal onjuistheden” in het artikel van De Volkskrant recht wil zetten: “De affaire was een wederkerige relatie waarbij ook de jonge vrouw initiatieven nam en bijvoorbeeld een grote hoeveelheid berichten aan mijn man verstuurde.” De affaire zou volgens haar nu onterecht als #MeToo worden beschreven.

Volgens Dekker zou de jonge vrouw juist voor overlast hebben gezorgd nadat Egbers de affaire had beëindigd. Hij zou ook de affaire hebben gemeld bij de hoofdredactie. “Na de melding ervaarden wij een reeks van incidenten waardoor wij als gezin gedurende een langere periode bescherming kregen van de politie.” Volgens Dekkers advocaat Richard Korver is het niet duidelijk wie de dader is, omdat de politie nooit iemand heeft aangehouden.

Dekker heeft naar eigen zeggen haar functie niet opgegeven door de recente beschuldigingen aan het adres van haar man. — © Anneke Janssen

Geen wederhoor

Dekker zegt ook dat de krant geen goed wederhoor heeft toegepast. Haar dochter zou ook nog een brief naar de redactie hebben geschreven waarin ze alles uitlegt. Die zou echter helemaal niet gebruikt zijn. “Hiermee is wezenlijke informatie bewust uit het artikel gehouden. Het beantwoordde niet aan de framing die in het artikel is toegepast”, zegt Dekker.

Mores heeft zelf ook een verklaring gegeven. Het meldpunt betreurt het besluit van Dekker, maar respecteert het. “Het is voor mij van belang dat Stichting Mores op geen enkele manier wordt gehinderd in het vervullen van haar belangrijke, maatschappelijke taak: het bieden van een veilige haven voor alle (mogelijke) melders van grensoverschrijdend gedrag”, zegt Dekker.