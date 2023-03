Eloy Garcia Y Vilar is keeper én ref: “Ik ga beide hobby’s zolang mogelijk blijven combineren.” — © Dick Demey

Keeper en... scheidsrechter. Eloy Garcia Y Vilar (21) is het allebei. De 21-jarige doelman van vierdeprovincialer Boorsem B (4D) floot zondag zelfs WAVO-Rekem, een wedstrijd in de reeks waarin hij zelf speelt. “Ik zie daar geen graten in. Een scheidsrechter moet altijd neutraal zijn.”